Loulé voltou a ser o carnaval eleito

O Carnaval de Loulé voltou a ser mais uma vez, uma referência no roteiro dos corsos portugueses e um destino de milhares de foliões que encheram o “sambódromo louletano” – Avenida José da Costa Mealha.

A segunda e terça-feira passadas, foram marcadas por alguns chuviscos mas não impediram que o “Circo Selfie”, mote da edição deste ano, trouxesse muita sátira a Loulé, através de perto de 600 figurantes, entre elementos das associações locais, escolas de samba e muitos performers que incorporaram da melhor forma o tema.

Juntando a tudo isto, 14 carros alegóricos cuja edição recriaram alguns dos episódios que marcaram a atualidade: do Brexit à ida de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo; da eleição de Jair Bolsonaro no Brasil à conturbada presidência norte-americana de Donald Trump; do domínio do presidente do Benfica sobre os rivais FC Porto e Sporting à acusação de violação da norte-americana americana Kathryn Mayorga a Cristiano Ronaldo.

Obtiveram também sucesso ao introduzir o copo ecológico de papel prensado, 100% biodegradável, reutilizável e compostável, nos bares que integraram o espaço do corso.

No final, um recinto mais limpo e livre de copos de plástico foi o cenário de uma aposta ganha pela Autarquia de Loulé e que se enquadra na política para a adaptação às alterações climáticas.