Loulé: Zona norte do Parque Municipal estará inderdita a partir de quarta-feira

O Município de Loulé irá levar a cabo, a partir desta quarta-feira, uma poda seletiva de manutenção no Parque Municipal. Por forma a garantir que os trabalhos decorram em segurança, toda a zona norte do parque ficará interdita “durante o período necessário” para a realização dos trabalhos, anunciou a autarquia.

Trata-se, concretamente, da poda de limpeza sanitária (remoção dos ramos mortos, partidos ou inviáveis) e de segurança (redução do peso nos ramos potencialmente perigosos), com “promoção do seu reequilíbrio e da sua coabitação com os constrangimentos envolventes”, onde as árvores “serão conduzidas no seu porte natural, procurando que as intervenções potencializem o usufruto do espaço, dentro do possível, sem prejudicar a privacidade em relação ao exterior”, explica a autarquia.

A manutenção e valorização do património arbóreo tem como objetivos a manutenção do conjunto arbóreo, para “prevenção de acidentes relacionados com a eventual rutura de ramos ou queda de árvores e valorização estética do espaço urbano”.

