Louletano derrotado com seis golos do FC Porto em jogo de treino

O FC Porto bateu hoje o Louletano por 6-1, num jogo treino realizado no âmbito do estágio dos ‘dragões’, que vão enfrentar na quarta-feira a Roma, de José Mourinho, em encontro de preparação para a nova época futebolística.

O FC Porto colocou-se em vantagem com os golos de Evanilson (12 minutos), Zaidu (24 e 43), Romário Baró (33) e Francisco Conceição (64). O Louletano respondeu aos 68 minutos, antes de Taremi fechar o marcador aos 73.

No jogo treino conjunto, disputado no complexo The Campus, na Quinta do Lago, no sexto dia de estágio dos nortenhos no Algarve, Sérgio Conceição utilizou 19 jogadores.

Francisco Meixedo, Nanu, Fábio Cardoso, Diogo Leite, Zaidu, Carraça, Vítor Ferreira, Fábio Vieira, Romário Baró, Fernando Andrade, Evanilson, Cláudio Ramos, Marcano, Francisco Conceição, Rodrigo Valente, Taremi, Pepê, Sérgio Oliveira e Mbemba foram os participantes neste embate amigável.

Na quarta-feira, às 20:00, o FC Porto vai defrontar a Roma, treinada por José Mourinho e que conta a partir desta época com o internacional português Rui Patrício na baliza, não podendo contar com Marko Grujic, já que o médio defensivo sérvio ainda realiza exercícios de treino integrado condicionado, segundo o boletim clínico divulgado pelos ‘azuis e brancos’.

