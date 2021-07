Luciano Rafael é o novo diretor da Fortaleza de Sagres

Luciano Guerreiro Rafael é o novo diretor da Fortaleza de Sagres e da Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, anunciou a Direção-Regional de Cultura do Algarve.

“A Diretora Regional de Cultura, Adriana Freire Nogueira, designou, no passado dia 14 de julho, Luciano Guerreiro Rafael, 43 anos, como diretor da unidade orgânica Fortaleza de Sagres e da Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, após a conclusão do procedimento concursal internacional e de acordo com a proposta do júri”, refere em comunicado.

Luciano é licenciado em Gestão Financeira, pós-graduado em Administração e Desenvolvimento Regional e está atualmente a frequentar a pós-graduação em Património Imaterial.

Na Direção Regional de Cultural do Algarve exercia o cargo de Técnico Superior, em regime de substituição.

A entidade garante que “com a entrada e funções do novo diretor”, a Fortaleza de Sagres e a Ermida de Nossa Senhora da Guadalupe continuarão a ser valorizadas “quer pela sua situação geográfica, quer pela sua contextualização histórica e simbolismo imaterial, remetendo tanto para o ambiente natural, como o papel desempenhado junto dos navegadores portugueses e a religiosidade ancestral”.

PUB