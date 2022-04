Luciano Seromenho, um cidadão de causas

Conhecemo-lo, desde menino e moço, sempre igual – irreverente, contestatário, franco, fiel às suas convicções e um realizador efectivo de acções e obras. Luciano Martins Seromenho, 83 anos, vividos maioritariamente em Faro, sua cidade natal e onde se finou. Foi um cidadão empenhado, desde a vereação do Município ao Rotarismo, havendo presidido ao Clube local. Foi uma herança que recebeu de seu pai, o sr. Seromenho, empresário que realizou uma obra notável na Direcção da mais que centenária Associação de Socorros Mútuos Protectora dos Artistas de Faro (Montepio dos Artistas), cuja presidência directiva o lembrado Luciano Seromenho vinho exercendo desde há anos.

Foi uma vida que teve o seu «estágio» no Sport Lisboa e Benfica, de que era ferrenho adepto e, quando estudante na capital. Já na Terra Mãe o extinto, esteve nas direcções do Sport Lisboa e Faro, do Sporting Club Farense, da Comissão de Arbitragem da então Associação de Futebol de Faro, da sua similar do Atletismo, da Cruz Lusa (Bombeiros Voluntários), este senhor que se pode considerar um dos «dinossauros» do turismo algarvio. Profissionalmente foi quadro nas Relações Públicas da recém-inaugurada Delegação dos TAP em Faro. Serviu ainda na então Comissão Regional de Turismo do Algarve (actual RTA) e foi uma peça fundamental em instituições como o Skal Clube do Algarve. Foi o período de ouro dos desaparecidos Congressos do Algarve e dos sempre recordados Convívios AVIS /TAP. Quantos dessa «gente única» (Horácio Cavaco, Leiria Borges, Arnaldo Relvas, Hugo Stumpf, Rui Rebocho, Epifânio Correia….) já nos deixaram ficando um rasto de saudade e de memória.



Nascido em 1938, estudou no Liceu João de Deus (Faro) e no ensino superior em Lisboa, este «Cidadão de Causas» que, talvez como poucos serviu a Terra – Mãe.

João Leal