Luís Antunes celebra 30 anos de canções com três concertos em Portimão

O músico Luís Antunes está de regresso aos palcos de Portimão para três concertos que celebram os seus 30 anos de carreira, nos dias 24 e 31 de julho e 14 de agosto, anunciou a autarquia.

Depois de 12 anos de ausência, o artista sobe ao palco do Grande Auditório do Teatro Municipal de Portimão com o espetáculo “No tempo de Amália: 50 Anos de canções intemporais”, propondo uma viagem no tempo a partir de 1920, com a participação de Maria Rodrigues na voz, Ricardo Martins na guitarra portuguesa e Daniel Louro no piano, pelas 22:00.

Já no dia 31 de julho, o auditório da Escola Básica e Secundária da Bemposta acolhe o espetáculo “Viagem pelos meus Mundos”, pelas 18:00 e com entrada livre.

Neste espetáculo serão apresentadas as memórias dos originais de Luís Antunes, acompanhado de André Antunes ao piano, Telmo Dourado na bateria e Ricardo Cordeiro no baixo.

Já a 14 de agosto, o Pequeno Auditório do Teatro Municipal de Portimão será palco do lançamento do seu novo álbum de originais, intitulado “10 Anos de Ti”, que reúne 20 temas originais de Luís Antunes, 15 canções novas e as restantes músicas revisitadas.

Os bilhetes para os concertos pagos estão à venda a três euros na bilheteira do Teatro Municipal de Portimão e na Bilheteira Online.