Luís Barriga apresenta a sua obra em São Brás de Alportel

Luís Barriga foi docente Universitário e é especialista em Psicologia Clínica da Saúde e vai apresentar o seu mais recente romance “EM NOME D’ EL REY” no próximo dia 25, às 21h00, na Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro, em São Brás de Alportel.

O livro fala da vida de um Cavaleiro ao serviço de Portugal, que nos relembra aquilo que nos torna heroicos, mas também humanos.

É um romance épico onde se narram, batalhas que marcaram a história da nação e ajudaram Portugal a descobrir o mundo. Lopo Barriga, o herói desconhecido das páginas deste livro, nasceu na Sertã e viveu em Lisboa, mas foram as lutas que travou no Norte de África que o tornaram conhecido e inspiraram a narrativa que invoca os nomes maiores dos Descobrimentos.

Neste livro, o autor recupera a bravura do destemido cavaleiro português e oferece ao leitor um romance rico e envolvente que nos transporta para as ruas de Lisboa no tempo dos Descobrimentos, evocando assim o cheiro dos mares bravios, as brisas quentes do deserto, a emoção e a inclemência dos campos de batalha em África.