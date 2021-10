Luís Barriga apresenta nova obra literária em Loulé

“Perversa Mente Manipulada” é o nome do novo livro de Luís Barriga, que será apresentado publicamente no sábado, dia 9 de outubro, pelas 17:00, no Convento Espírito Santo em Loulé, anunciou o autor.

Editada pela Cordel d’Prata, esta obra aborda temas atuais como as relações interpessoais, a sexualidade, a exploração humana, o tráfico de drogas, a perversidade e as suas vítimas.

O autor, ao desenvolver a história e as problemáticas psicológicas das personagens, transportou para a ficção todos esses temas da atualidade.

O espaço onde a obra será apresentada era o antigo Instituto Universitário Afonso III, local que serviu de inspiração para este livro.

