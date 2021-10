Luís Encarnação não quer “deixar nenhum lagoense para trás”

“É tempo de arregaçar as mangas e trabalhar”, disse Luís Encarnação durante o seu discurso, acrescentando que “este é o momento de fazer acontecer”, através de um programa “ambicioso, mas realista”.

O próximo mandato terá duas prioridades: a continuação do combate à pandemia de covid-19 e a recuperação económica do concelho de Lagoa, “com a criação de emprego”.

Além das prioridades, o programa de Luís Encarnação tem como objetivo a construção de habitação a custos controlados “que permita a fixação das famílias, sobretudo as mais jovens”.

“Enquanto houver uma família lagoense sem habitação digna, a nossa tarefa não estará concluída”, afirma.

Outro dos objetivos para o próximo mandato autárquico é a substituição das principais condutas adutoras das redes de distribuição de água no concelho.

O programa autárquico inclui ainda compromissos nas áreas da educação, cultura, ação social e no desporto, além da necessidade de cuidar do espaço público e a realização de obras e infraestruturas “fundamentais para o desenvolvimento do concelho”.

