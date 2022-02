Luís Faria e Fábio Coelho entram a vencer no Vale do Lobo Open

Luís Faria e Fábio Coelho confirmaram o estatuto de cabeças de série e qualificaram-se para a segunda ronda (em três) do Vale do Lobo International Open. A eles juntaram-se outros cinco tenistas portugueses.

O torneio internacional, com um prémio 25.000 mil dólares que a Premier Sports organiza na Vale do Lobo Tennis Academy, em Loulé, conta com o apoio da Federação Portuguesa de Ténis.

Número 751 do ranking ATP, Luís Faria beneficiou da desistência do britânico Russell Henderson apenas cinco minutos após o início do encontro para somar a primeira vitória da temporada, que lhe permitiu marcar encontro com o compatriota Illia Stoliar. A vitória do jovem de 22 anos foi mais exigente, com o português a dar a volta ao espanhol David Muñoz para vencer por 3-6, 7-6(4) e 10-7.

Fábio Coelho, que por ser o 1015.º do ranking tem a seu cargo o estatuto de 13.º cabeça de série no qualying, superou Javier Molino por 6-3 e 7-5 e vai defrontar outro espanhol, Juan Pablo Canas Garcia.

Na jornada deste domingo, 20, registaram-se mais quatro triunfos de jogadores “da casa”, com destaque para o de Gonçalo Falcão (1424.º) sobre o 15.º pré-designado, o austríaco Peter Goldsteiner (1051.º), por 6-3, 1-6 e 10-7. Nos restantes encontros, Miguel Semedo superou Jonathan Baron (6-1, 3-6 e 10-6), Jaime Faria venceu Raphael Calzi (1-6, 6-3 e 10-7) e Afonso Portugal impôs os parciais de 7-6(5) e 6-1 a Christoffer Solberg.

Em sentido contrário, Bernardo Teixeira, Duarte Brito, Filipe Grebentsov, Miguel Simão, Tiago Sousa, Rodrigo Beires e André Stewart não conseguiram surpreender e despediram-se do Vale do Lobo International Open na primeira de três rondas da fase de qualificação.