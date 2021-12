Luís Gomes é o cabeça de lista do PSD pelo Círculo Eleitoral de Faro

O PSD entregou, esta terça-feira, a lista de candidatos pelo Círculo Eleitoral de Faro às próximas eleições legislativas de 2022. A lista, aprovada pela Direção Nacional do PSD, é liderada por Luís Gomes, de 48 anos.

“Os nomes que apresentamos às próximas eleições legislativas refletem aqueles que são os nossos objetivos e as nossas apostas estratégicas para o futuro da região. São pessoas que nos garantem a defesa dos interesses do Algarve, desde logo porque têm um conhecimento profundo das especificidades deste território. Todos os candidatos moram no Algarve, conhecem o seu potencial e as suas fragilidades e, acima de tudo, conhecem a população. É essa vivência que pretendemos levar até à Assembleia da República na próxima legislatura”, afirma Luís Gomes.

A lista de candidatos foi entregue ao início da tarde no Tribunal de Faro, da qual fazem parte (de forma ordenada): Luís Gomes, Rui Cristina, Ofélia Ramos, Dinis Faísca, Álvaro Viegas, Helena Simões, Bruno Costa, Tiago Mateus e Inês de Barros.

A lista de suplentes é composta por Maria Paula Carrusca, Carlos Baia, Sílvia Revés, Paula Alves de Freitas e Joaquim Cabrita.

