Luís Graça é o novo presidente da Comissão de Cultura da AR

O deputado do Partido Socialista pelo círculo de Faro tomou posse esta quarta-feira como presidente da 12.ª Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, numa sessão que contou com a presença do vice-presidente da Assembleia da República (AR), Adão Silva.

A Assembleia da República concluiu desta forma, esta manhã, a sua instalação com a designação dos presidentes para as 14 comissões parlamentares permanentes e a distribuição dos 230 deputados eleitos.

Jamila Madeira foi eleita cice-presidente do Grupo Parlamentar do PS ficando responsável pelos pelouros do Orçamento e Finanças e ainda Assuntos Europeus.

Jorge Botelho é membro da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, bem como da Comissão de Saúde e da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão.

Luis Graça, para além de presidente da 12.ª Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, integra ainda a Comissão de Agricultura e Pescas e a Comissão de Ambiente e Energia.

Francisco Oliveira é o coordenador dos deputados do Grupo Parlamentar do PS na Comissão de Transparência, integrando ainda a 1.ª Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Isabel Guerreiro, por sua vez, é vice-coordenadora do Partido Socialista para a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local e integra ainda a Comissão de Educação e Ciência.