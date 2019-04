Luís Graça pressiona Governo para transformar instalações da PJ em residência universitária

Luís Graça (PS)

O deputado do PS Luís Graça propôs ao Governo que torne possível permutar as atuais instalações da Polícia Judiciária (PJ) de Faro à Universidade do Algarve. A ideia é que a academia possa criar uma residência para estudantes universitários nas instalações da PJ cedendo, em simultâneo, a antiga Escola Superior de Saúde à Diretoria do Sul da PJ para ser a sede da Polícia Judiciária de Faro.

Luís Graça, que é também presidente da Assembleia Municipal de Faro, acredita que esta solução – “caso seja técnica e economicamente viável” – é bastante equilibrada. “Resolve duas situações de uma única vez”, explica, lembrando que a reitoria da Universidade do Algarve decidiu transferir para o campus de Gambelas a totalidade dos cursos de licenciatura, mestrado e pós-graduação que estavam a ser desenvolvidos na Escola Superior de Saúde em Faro no início do ano, deixando aquele espaço devoluto.

Com a recente adesão da Universidade do Algarve ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado em novembro de 2018, parece ganhar forma a transformação do espaço em residência para estudantes, diz o parlamentar. No entanto, Luís Graça acredita que faz mais sentido que essa residência seja construída nas atuais instalações da PJ, trazendo jovens para o centro histórico. A Polícia Judiciária, por seu turno, ficaria melhor servida nas instalações da Escola Superior de Saúde no que toca a acessibilidades.

A recomendação surge numa pergunta ao Governo (Ministérios da Justiça e Ensino Superior), assinada pelos deputados socialistas eleitos pelo Algarve, Luís Graça, Jamila Madeira, Ana Passos e Fernando Anastácio, onde sustentam que esta permuta permitiria que a Universidade do Algarve criasse “no belo mas desabitado centro histórico de Faro uma residência para estudantes universitários, contribuindo também dessa forma para inverter a tendência de desertificação do centro histórico”, cedendo, ao mesmo tempo, “a antiga Escola Superior de Saúde à Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, localizada numa das principais entradas da cidade e dispondo de uma excelente rede de acessos rodoviários para toda a região, para sede da Polícia Judiciária de Faro”.

Na missiva, os socialistas lembram que a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC) da PJ veio recentemente a público chamar a atenção para a falta de condições da atual sede de Faro, admitindo procurar soluções noutros concelhos limítrofes caso não fossem disponibilizadas condições pelo município de Faro. E é isso que querem precisamente evitar.

“Reconhecendo o forte empenho do Governo em termos de recursos financeiros e vontade política para a capacitação tecnológica e organizacional da Polícia Judiciária – expresso no investimento de cinco milhões de euros para a construção das novas instalações da Polícia Judiciária de Portimão, em terreno cedido para o efeito pela Câmara Municipal de Portimão, bem como para a criação de condições ao desenvolvimento de projetos de residências acessíveis a estudantes” –, os deputados do PS apelam “a um renovado esforço para uma solução final para Faro, que sirva simultaneamente os objetivos da Universidade do Algarve e da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, bem como o desenvolvimento harmonioso do concelho de Faro e do Algarve”, concluem.