Luís Represas atua sexta-feira em Albufeira

Luís Represas vai apresentar na sexta-feira, dia 22 de março, o seu mais recente trabalho discográfico no auditório municipal de Albufeira, a partir das 21h30. “Boa Hora” é o título do último disco do artista.

No ano em que assinala os 43 anos de carreira, o músico, que é considerado uma das vozes mais emblemáticas e reconhecidas do panorama musical português, traz a Albufeira um espetáculo especial, onde, para além de recordar grandes sucessos a solo e com os Trovante, vai apresentar o seu mais recente trabalho “Boa Hora”.

O álbum, editado em maio de 2018 e distinguido com o prémio Pedro Osório, pela Sociedade Portuguesa de Autores, conta com várias participações especiais, como Ivan Lins, Carlos do Carmo, Jorge Palma, Paulo Gonzo, Stewart Sukuma e Mia Rose.

O público será, ainda, brindado com temas incontornáveis da carreira de mais de quatro décadas do artista, como “Feiticeira”, “Perdidamente”, “Da Próxima Vez”, “Timor” ou “125 Azul”, entre muitos outros sucessos.

Os bilhetes para o espetáculo custam 10 euros.