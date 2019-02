Luísa Sobral vem a Loulé cantar para bebés

O Cine-Teatro Louletano prossegue a sua aposta na valorização da arte para a infância e promove, durante a próxima temporada, entre os meses de fevereiro e junho, cinco concertos para bebés. O primeiro terá lugar já no próximo domingo, dia 3 de fevereiro.

As cinco sessões dos concertos para bebés denominam-se “Fagotes Irmãos” (3 de fevereiro); “A Luísa e os bebés” (3 de março), com a convidada Luísa Sobral; “Uma família em concerto” (7 de abril); “Barrocos, Românticos e Ousados” (5 de maio), com os convidados Daniel Miguéis, no violino, e Rogério Medeiros, no violoncelo; e, no final da temporada, “Quântico ma non troppo”, com o multi-instrumentista convidado Hugo Correia (2 de junho).

“O reforço de propostas a nível da arte para a primeira infância parte da convicção de que é fundamental o trabalho criativo e artístico realizado nessa fase da vida. Importante não apenas para promover o desenvolvimento harmonioso, estimulante e rico dos bebés, como também a médio-longo prazo, para a criação de futuros públicos sensíveis, atentos e despertos para as áreas da cultura, criatividade e das artes”, realçam os promotores.

Dada a forte adesão de pais e mães de bebés, e tendo em conta a procura por parte das famílias e dos profissionais que trabalham com esta faixa etária (educadores, amas, auxiliares de ação educativa), a oferta foi reforçada naquele que é o terceiro ano do projeto.

Cada concerto tem a duração de 45 minutos, com sessões previstas para as 10h00 e para as 11h30, ocorre sempre aos domingos, e destina-se a crianças dos 0 aos 5 anos (e seus pais), tendo um custo associado por bebé de cinco euros.