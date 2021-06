Lusitano FC e Sport Lisboa e Benfica criam Escola de Futebol em VRSA

O Lusitano Futebol Clube e o Sport Lisboa e Benfica vão criar a Escola de Futebol Benfica de Vila Real de Santo António, após a assinatura de um protocolo no final de maio, anunciou a equipa do sotavento algarvio.

“Sendo oficialmente a primeira delegação do Sport Lisboa e Benfica, esta parceria faz todo o sentido. Com este protocolo estabelecemos uma ligação direta e permanente entre a formação do Lusitano FC e o Sport Lisboa e Benfica”, refere o clube vilarrealense na sua página de Facebook.

Os treinos na nova escola vão começar em setembro desde ano, na próxima época desportiva de 2021/2022.

“O clube teve como objetivo o desenvolvimento e crescimento dos nossos treinadores e atletas com reforço das nossas equipas e da nossa identidade. Iremos sempre competir com a nossa camisola Lusitano FC. Treinamos ‘à Benfica’ mas jogamos sempre à Lusitano FC”, acrescenta.

