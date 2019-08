Lusitano vence prova de natação “Vila de Castro Marim”

O Lusitano FC/Frusoal venceu a XVIII Prova de Natação de Mar Vila de Castro Marim, que se realizou no passado domingo, 11 de agosto, na praia da Alagoa-Altura.

A temperatura da água do mar excecionalmente baixa para esta época do ano tornou obrigatório o uso do fato térmico, o que aconteceu pela primeira vez na história desta prova. Ainda assim, na linha de partida perfilaram-se 162 atletas, oriundos de 34 clubes de todo o país.

As equipas algarvias dominaram a prova, tendo o clube de Vila Real de Santo António partilhado o pódio com o FC Ferreiras, que foi segundo, e o O2 – Portimão, terceiro.

A Prova de Natação de Mar Vila de Castro Marim está integrada no 27º Circuito de Natação de Mar do Algarve, sendo organizada pelo Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Leões do Sul Futebol Clube, com a supervisão da Associação de Natação do Algarve em conformidade com o regulamento em provas de águas abertas da Federação Portuguesa de Natação.

O evento tem duas tipologias: uma Oficial, na distância de 1500 metros, para atletas federados, e uma segunda prova de Divulgação da modalidade, na distância de 800 metros, para atletas não federados.

Na prova principal venceu Gonçalo Bárbara, do Clube de Natação de Rio Maior, com o tempo de 16:25.59. A prata foi para João Vasco Canadas, do mesmo clube, e o bronze para João Pedro Chagas, do Lusitano FC/Frusoal.

Cátia Agostinho, do Clube de Natação de Rio Maior, venceu na prova principal, género feminino, com o tempo de 17:11.31. Em segundo lugar ficou Beatriz Moreira Carvalho, do mesmo clube, e em terceiro, Clara Carvalho Rodrigues, do Lusitano FC/Frusoal.

Na divulgação venceu Tomás Vilanova, do Lusitano FC- Frusoal, com o tempo 11:35.34. Em segundo ficou Iago Valentim Faleiro, do Lagoa Académico Clube, e em terceiro Nuno Filipe Silva, a título individual.

No género feminino triunfou Cassilda Maria Carvalho, do SLBenfica – Escola de Triatlo, que percorreu a distância em 11:19.31. Ladearam-na no pódio Ana Graça Carapeta, que nadou a título individual, e Ana Teresa Romão, do Louletano Desportos Clube

Lopo Faísca, atleta dos Leões do Sul, percorreu a distância em 24:33.53, tendo ficado em terceiro lugar no escalão Master G, o que lhe deu um lugar no pódio. Luís Pereira Rocha, o outro atleta dos Leões do Sul, foi 13.º no escalão Master E, tendo nadado em 29:10.92.

A prova, organizada pela coletividade de S. Bartolomeu do Sul há 18 anos consecutivos, conta com o apoio do município de Castro Marim, Junta de Freguesia de Altura, Bombeiros Voluntários de VRSA e Castro Marim, Capitania do porto de VRSA, e os voluntários que com a coletividade colaboram. Diversas entidades privadas da região também prestam o seu apoio.

Na cerimónia da entrega de prémios pontificaram o Dr. Francisco Amaral e a Dr.ª Filomena Sintra, respetivamente, presidente e vice-presidente do Município de Castro Marim, o Dr. João Fernandes, médico oficial da prova e Nélia Mateus, presidente da Junta de Freguesia de Altura.

Foto- equipas vencedoras