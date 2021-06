Luso-cabo-verdiano Vasco Lopes reforça ataque do Farense

O extremo luso-cabo-verdiano Vasco Lopes tornou-se esta segunda-feira o segundo reforço do Farense para 2021/22, assinando contrato por três épocas, com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros, anunciou o clube da II Liga de futebol.

“Após uma intensa corrida com vários clubes da I e II Liga pela jovem promessa, o internacional cabo-verdiano, de 21 anos, com formação no Benfica e Sporting, assinou pelo Sporting Clube Farense por três épocas”, revelou o emblema de Faro nas redes sociais.

Vasco Lopes, que representava a União de Santarém, uma vez internacional por Cabo Verde, iniciou a formação no Fabril do Barreiro, passando ainda pelo Benfica, Metz (França) e Sporting.

Como sénior, já representou Gafanha, Vizela, Mirandela e União de Santarém, todos no Campeonato de Portugal (terceiro escalão).

O extremo é o segundo reforço do Farense para a nova temporada, depois do médio ofensivo Mica Silva.

PUB