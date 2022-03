Luz de Tavira terá constrangimento de trânsito no domingo

A localidade de Luz de Tavira vai sofrer um condicionamento temporário de trânsito no domingo, dia 27 de março, para a manutenção de duas árvores de grande porte localizadas junto à igreja matriz, anunciou a Taviraverde.

PUB

A limpeza e desramação de conformação das duas árvores do género Casuarina, situadas no alçado sul da Igreja de Nossa Senhora da Luz, vai decorrer entre as 07:00 e as 16:00, obrigando a constrangimentos e interrupções parciais no fluxo de peões e automóveis.

Esta intervenção vai afetar a normal circulação dos peões, com uma área vedada, aconselhando as pessoas a utilizarem alternativas de circulação como os locais junto ao adro da igreja, enquanto a transposição da ER125 por peões será auxiliada pela Guarda Nacional Republicana e elementos da Taviraverde.

Já o trânsito automóvel na ER125 será desviado no sentido Tavira-Faro, com um total de 6,7 quilómetros, feito pela CM1346, CM1341 e EM514-3, chegando depois à ER125 na Luz de Tavira.

O fluxo de trânsito no sentido Faro-Tavira continuará normal, estando previsto apenas cerca de 3 a 4 cortes temporários de trânsito, com aproximadamente cinco minutos de duração, para a queda controlada de pernadas e remoção das mesmas para o perímetro de segurança.