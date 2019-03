Machados e Parchalense disputam Taça do Algarve de Futsal Feminino em Tavira

O Grupo Desportivo e Cultural (GDC) dos Machados e a Sociedade Recreativa Boa-União (SRBU) Parchalense têm encontro marcado na final da Taça do Algarve de Futsal Feminino, este sábado, dia 9, às 18h00, no pavilhão municipal Eduardo Mansinho, em Tavira.

“As finais são para ganhar e vamos dar o nosso máximo para vencer perante a tricampeã do Algarve, apesar de termos algumas baixas no plantel”, disse na antevisão à partida Vítor Pimentel, treinador do SRBU Parchalense, clube que terminou o campeonato no quarto lugar na sua época de estreia.

Já César Martins espera “um bom jogo, perante uma equipa bem orientada e com boas jogadoras”. “Será uma final de grande valor, como foram todas as outras eliminatórias até aqui”, refere o técnico do GDC Machados.

Até chegar à final, a formação de São Brás de Alportel deixou pelo caminho UD Castromarinense (2-5) e SC Farense (0-2), enquanto o conjunto do Parchal eliminou JS Campinense (5-1), Silves FC (6-5) e CF “Os Bonjoanenses” (4-1).