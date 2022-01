Mafalda Veiga comemora Dia dos Namorados com concerto em Lagos

O Centro Cultural de Lagos vai ser o palco da oitava edição do festival “Às Vezes o Amor” com um concerto de Mafalda Veiga, no dia 14 de fevereiro.

Este festival vai decorrer em fevereiro em 14 cidades portuguesas, incluindo Lagoa que vai receber dois concertos de Bárbara Tinoco, além de Mafalda Veiga em Lagos.

Carlão e o humorista Herman José são outras das novas confirmações para o festival, no dia 14 de fevereiro em Coimbra e no dia anterior em Ourém, respetivamente.

Anteriormente já tinham sido anunciadas as atuações de Resistência, The Black Mamba, GNR, Aurea, Fernando Daniel, Bonga, Jorge Palma, Luísa Sobral e Diogo Piçarra.

De acordo com a organização, “muito em breve serão anunciados novos artistas, cidades e salas a integrar o cartaz do festival”.