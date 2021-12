Magia, música e animação para crianças vacinadas em VRSA

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António promoveu um fim de semana com programação especial para as crianças que se dirigiram ao Centro de Vacinação, com magia, música e animação, anunciou a autarquia.

Os mais pequenos que foram inoculados contra a covid-19 receberam a visita de duas personagens da Disney, a Minnie e o Olaf, além de um espetáculo de magia com o professor Ambrósio e um momento musical com Tiago Lopes.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Ricardo Cipriano, acompanhou a filha que foi tomar a vacina contra a covid-19 e fez questão de acompanhar alguns dos eventos de animação.

“É, particularmente, notório e notável, o empenho dos profissionais de saúde que, com vários agendamentos de vacinação para as crianças, trataram de promover um ambiente divertido para que todos, principalmente as crianças, se sentissem em casa e encararassem este processo de Vacinação como um ato necessário, mas divertido”, refere o município em comunicado.

