Maior central solar do país vai ser construída em Mértola

O corredor da Linha Elétrica irá estender-se a Alcoutim e Tavira

Aquele que é o maior projeto solar fotovoltaico do país, com um investimento a rondar os 450 milhões de euros, vai ser construído no concelho de Mértola. O estudo de impacto ambiental está pronto e entrou ontem, 27 de Dezembro, em fase de consulta pública.

A central solar de São Miguel do Pinheiro, com mais de 1200 milhões de painéis solares, está a ser desenvolvida pela empresa Fermesolar, que tem como sócio maioritário Rui Dias Moreira e o projeto abrange uma área de implantação de cerca de 703 ha, ocupada pelas várias infraestruturas que compõem a Central Solar. ERui Moreira é responsável, também, através da empresa Solara4, pelo projeto da Central Fotovoltaica de Alcoutim com 220MW, em construção.

Apesar do projeto estar situado no concelho de Mértola, o corredor da Linha Elétrica, com cerca de 18,6 km irá estender-se ao longo do território dos concelhos de Mértola, Alcoutim e Tavira.

O projeto concilia a produção solar fotovoltaica a partir de painéis de filmes finos da última geração com o armazenamento de energia em baterias de iões de lítio da última geração.

A Central Solar será constituída por 1.267.200 painéis que correspondem a uma potência total instalada de 557.568.000 Wp e estima-se que empregue cerca de 200 trabalhadores, na fase de construção, considerando o conjunto dos vários empreiteiros, equipas de fiscalização, dono da obra, acompanhamento ambiental e arqueológico.

O projeto de Mértola segue-se ao da central Solar Fotovoltaica de Amareleja, com uma capacidade instalada de 46,41MW pico e 35 Mw de potência de injeção na rede, construída num terreno de 250ha e à de Serpa, com 11 MW de potência instalada e que começou a produzir energia em finais de Março de 2007.