Maior número diário de óbitos de covid no Algarve registado em fevereiro

O maior número de óbitos associados à covid-19 desde o início da pandemia no Algarve registou-se em 13 de fevereiro, com onze mortes, mês em que se atingiu também o pico de doentes internados, disse à Lusa fonte hospitalar.

Segundo dados fornecidos à Lusa pelo Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), o dia com o maior número de doentes internados em serviços covid-19 na região foi em 5 de fevereiro, com 273 doentes, dos quais 39 em cuidados intensivos, com o máximo diário de mortes (11) a registar-se no dia 13.

De acordo com dados relativos à última segunda-feira, encontravam-se internados em enfermaria geral de covid-19 nas unidades hospitalares do Algarve cinco doentes e em cuidados intensivos sete doentes, com uma idade média a rondar os 64 anos.

A administração do CHUA sublinha que o padrão de mortalidade no internamento “não se alterou significativamente face ao verificado em 2020, apesar de um ligeiro aumento na idade média dos doentes falecidos em 2021”.

Este ano, a idade média das pessoas que morreram devido à covid-19 foi “de aproximadamente 79 anos e o tempo médio de internamento de cerca de 13,5 dias”, acrescenta a administração do centro que reúne os hospitais de Faro, Portimão e um, de menor dimensão, em Lagos.

