Maiores de 45 anos já podem autoagendar a dose de reforço da vacina

A marcação da toma da dose de reforço da vacina contra a covid-19 está disponível, desde esta terça-feira, para pessoas com 45 ou mais anos no portal de autoagendamento da Direção-Geral da Saúde.

No domingo, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou que esta semana seriam abertas as marcações online para esta faixa etária.

Além de permitir a marcação dos maiores de 45 anos, o portal do autoagendamento está aberto para pessoas com 60 ou mais anos que pretendam tomar a dose de reforço contra a covid-19 e vacina da gripe e para pessoas com 30 anos que receberam a vacina Janssen há mais de 90 dias.