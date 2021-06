Maiores de 55 anos já podem vacinar-se sem marcação prévia

As pessoas com idade igual ou superior a 55 anos que ainda não tenham sido vacinadas contra a COVID-19 já podem ser vacinadas sem marcação prévia, bastando para tal dirigir-se ao Centro de Vacinação do local de residência onde estão inscritos no Centro de Saúde, nos períodos da tarde e nos horários específicos em cada um dos locais e serão vacinados, informou a ARS do Algarve.

Para ser vacinadas não precisam de agendamento prévio, chegando levar o cartão do cidadão e dirigirem-se ao Centro de Vacinação do local onde estão inscritos no Centro de Saúde, que normalmente corresponde à área de residência, nos horários definidos para esta iniciativa.

Esta forma de procedimento é válida para a 1ª dose e para quem ainda não tenha feito o agendamento no Portal.

Horários da iniciativa “Tardes Livres” da vacinação +55 anos nos Centros de Vacinação da região do Algarve:

Centro de vacinação contra a COVID-19 de Albufeira – Espaço Multiusos de Albufeira, Rua Baden-Powell, em Albufeira – Todos os dias entre as 15h e as 18:00

Centro de vacinação contra a COVID-19 de Lagoa – Rua do Centro de Saúde, em Lagoa – Todos os dias entre as 15h e as 18h

Centro de vacinação contra a COVID-19 de Lagos – Pavilhão Polidesportivo Municipal, Rossio de S. João, em Lagos– Todos os dias entre as 15h e as 18h

Centro de vacinação contra dda COVID-19 de Loulé – Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé. Av. Laginha Serafim em Loulé– Todos os dias entre as 15h e as 18h

Centro de vacinação contra a COVID-19 de Faro – Pavilhão Desportivo Municipal da Penha em Faro– Todos os dias entre as 15h e as 18h

Centro de vacinação contra a COVID-19 de Portimão -Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão na Av. Miguel Bombarda 9 em Portimão– Todos os dias entre as 15h e as 18h

Centro de vacinação contra a COVID-19 de Silves – Edifício Fissul, Estrada Nacional 124, em Silves– Todos os dias entre as 15h e as 18h

Centro de vacinação contra a COVID-19 de Olhão – Pavilhão Clube Desportivo os Olhanenses, Zona Industrial Olhão, 2 ª Fase, Lote 10, em Olhão– Todos os dias entre as 15h e as 18h

Centro de vacinação contra a COVID-19 de Tavira – Escola D. Paio Peres Correia, R. Jorge Corvo em Tavira – De segunda a sábado entre as 14h e as 17h

Centro de vacinação contra a COVID-19 de Vila Real de Santo António – Pavilhão Municipal João Ilídio Setúbal em Vila Real de Santo António – De segunda a sábado entre 13h e as 16h

Esta ação das “Tardes Livres” da vacinação +55 anos surge no âmbito da iniciativa “Casa Aberta” anunciada pela Task Force para o plano de vacinação contra a COVID-19 cujo objetivo é criar dias e horas específicas para que as pessoas dos grupos etários mais avançados que, por algum motivo, ficaram fora do processo possam ser vacinadas sem marcação.

