Maiores estrelas da música portuguesa passam pela Fatacil

Xutos e Pontapés, Calema, João Pedro Pais, Matias Damásio, Quim Barreiros, Blaya, Jorge Palma, Wet Bed Gang, Richie Campbell e Mariza. Estes são os artistas que vão subir ao palco da Fatacil 2019, na segunda quinzena de agosto, para celebrar os 40 anos de história deste mítica feira, que foi recentemente distinguida com o prémio “Cinco Estrelas”

A pouco mais de um mês do arranque da Fatacil – Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa 2019 (16 a 25 de agosto), a organização garante “dez dias e dez noites de música, ambientes, sabores e segredos do Algarve”, numa “edição especial” para assinalar as quatro décadas de história desta feira.

O certame – que teve origem em 1980, quando ainda era um evento de âmbito local – vai contar com mais de 700 expositores e reunir, no mesmo recinto, no Parque Municipal de Feiras e Exposições da cidade de Lagoa, as últimas novidades da tecnologia para as áreas da agricultura e indústria, lado a lado com os melhores produtos regionais e nacionais, assim como exposições de animais, com destaque para as raças algarvias.

Este ano, o cartaz musical também promete atrair milhares de pessoas a Lagoa, com alguns dos melhores artistas nacionais a atuarem no palco da Fatacil, logo a começar com os Xutos e Pontapés (dia 16), seguindo-se os concertos de Calema (17), Wet Bed Gang (18), João Pedro Pais (19), Matias Damásio (20), Quim Barreiros (21), Blaya (22), Jorge Palma (23), Mariza (24) e Richie Campbell (25)…

