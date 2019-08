Maiores estrelas do futsal disputam torneio internacional no Portimão Arena

As maiores estrelas do futsal vão brilhar, nos dias 24 e 25 de agosto, no Portimão Arena. No âmbito da programação da Cidade Capital Europeia do Desporto 2019, Portimão vai acolher, novamente, o International Masters Futsal, que reunirá um elenco de luxo, com quatro das melhores equipas do mundo da modalidade: Sporting CP, SL Benfica, Inter Movistar FS e AFC Kairat.

Esta é uma excelente oportunidade para os amantes do desporto de alta competição verem em ação quatro das potências mundiais e assistirem a jogos de elevado nível competitivo.

Sporting CP (campeão europeu em título), SL Benfica (campeão nacional em título), os espanhóis do Inter Movistar (onde joga Ricardinho, hexa melhor jogador do mundo) e a equipa cazaque do Kairat Almaty (vice-campeã europeia), prometem partidas cheias de emoção e espetáculo no Portimão Arena. Os bilhetes custam cinco euros por jogo.

Durante a conferência de imprensa de lançamento da prova, realizada na semana passada, a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, referiu que “este grande evento desportivo ganha maior relevância pelo facto de o Portimonense ter subido à 1ª Liga, testando a equipa da casa as suas possibilidades no jogo contra o Kairat”.

“Esta competição já faz parte do calendário desportivo da Cidade Europeia do Desporto, que até julho passado movimentou 85 mil praticantes em 370 eventos”, realçou a presidente.

Segundo Paulo Jorge, diretor do torneio, “vamos ter em Portimão, seguramente, o melhor torneio de pré-época do mundo”. “De facto, a prova conta com a presença de equipas de classe mundial e elevados níveis de competitividade, enquadrados em valores de ética, fair-play e desportivismo, funcionando como catalisador de um programa mais alargado”, enalteceu o responsável.

É disso exemplo a funzone, a funcionar nos dias 22, 24 e 25, entre as 10h00 e as 17h30, que colocará à disposição dos visitantes quatro tasquinhas exploradas pelos clubes de Portimão participantes no evento e uma zona de insufláveis e divertimentos de acesso gratuito.

O programa de atividades do International Masters Futsal inicia-se na quinta-feira, 22 de agosto, pelas 21h00, com a realização do 5º Troféu Cidade de Portimão, que irá opor o Portimonense, recém-promovido à 1ª Liga de Futsal, ao Kairat Almaty, com entrada gratuita.

Programação International Masters Futsal

Sábado, 24 de agosto

Jogo 1 – 11h00 – SL Benfica vs Kairat Almaty FC

Jogo 2 – 15h00 – Sporting CP vs Inter Movistar FS

Domingo, 25 de agosto

Jogo 1 – 11h00 – Kairat Almaty FC vs Sporting CP

Jogo 2 – 15h00 – Inter Movistar FS vs SL Benfica – Cerimónia de entrega de prémios