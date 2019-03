Maiores produtores de vinho nacionais de olho no potencial do Algarve

Já é oficial a presença do maior produtor de vinho verde e um dos maiores exportadores nacionais – a Quinta da Veleda –, na Região Vitivinícola do Algarve, confirmando assim a atratividade da região para a produção vitivinícola.

Depois da vinda, em 2014, da Casa Santos Lima para a região, onde iniciou a sua produção de vinho com a classificação IGP Algarve, eis que o Algarve é visto como região de grande potencial vitivinícola por outra grande empresa do setor vinícola, no caso, a Quinta da Aveleda, que passa a integrar o lote de 41 produtores registados na CVA – Comissão Vitivinícola do Algarve, o maior número registado após a recuperação do setor no Algarve, ocorrida a partir da década de 2000.

Para além da mítica marca Aveleda, a empresa detém outras marcas reconhecidas, como Casal Garcia ou Gazela. Agora, a aposta é feita também no Algarve e, para já, começa a partir da Quinta do Morgado da Torre (Portimão), num negócio que envolve a sua compra parcial e exploração…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 28 DE FEVEREIRO)