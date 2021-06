Mais de 10 mil crianças de Faro vão receber vouchers para compras

Todos os alunos do ensino pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo e ensino secundário do concelho vão receber vales de compras com valores entre os 20 e os 35 euros no âmbito da campanha “Faro. Somos Todos”, promovida em parceria entre o Município de Faro e a ACRAL

(Associação de Comércio e Serviços do Algarve), a Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro, a AHISA (Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve) e a Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro, informou a autarquia.

Ao todo, um total de 10.833 crianças e jovens vão ser abrangidos por este apoio adicional, que poderá ser usado para aquisição de material escolar nos estabelecimentos do concelho aderentes à iniciativa, como forma de incentivo a uma melhor preparação do ano letivo.

Em alternativa, os vouchers poderão também ser utilizados para a

compra de bens alimentares (excluindo bebidas alcoólicas).

Com esta medida, que vai representar um investimento municipal superior a 300 mil euros e inclui todos os estabelecimentos do ensino público, privado e cooperativo do concelho, os alunos do pré-escolar vão receber um “voucher” no valor de 20 euros, enquanto os alunos do 1.º ciclo terão direito a um vale de 25 euros e os do 2º e 3º ciclo um “voucher” com a quantia de 30 euros.

Por sua vez, os alunos do ensino secundário vão receber um vale de compras no valor de 35 euros.

Esta nova iniciativa da campanha “Faro. Somos Todos” acontece depois de já anteriormente o Município ter decidido apoiar os agregados com crianças a frequentar o ensino pré-escolar e 1º ciclo beneficiárias do Escalão A e B com um estímulo idêntico, com efeitos assaz positivos na vida destas famílias.

