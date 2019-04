Mais de 100 propostas culturais em abril por toda a região

Traversee

A colorida Festa das Tochas Floridas, considerada uma das mais belas procissões do país, a Festa da Mãe Soberana e o Walking Festival Ameixial são três das mais de 100 propostas do ‘Guia Algarve’ para sair de casa em abril. A publicação da Região de Turismo do Algarve (RTA) está ainda repleta de música, teatro, exposições, dança e desporto para quem gosta de preencher os dias e as noites com cultura

Todos os anos, milhares de crentes e turistas visitam Loulé para acompanhar as festividades da Mãe Soberana e este ano não é exceção. Dia 21, inaugura-se a comemoração, com a festa pequena que se prolonga por 15 dias de celebrações litúrgicas até ao dia da festa grande (5 de maio), o ponto alto de toda a festividade.

Também no dia 21, a procissão da festa são-brasense – a Festa das Tochas Floridas – decorre por mais um ano para animar o domingo de Páscoa da comunidade e dos turistas que ali se deslocam.

Mãe Soberana

Porque estamos precisamente em mês de Páscoa, para além destas comemorações, o ‘Guia Algarve’ conta ainda com muitos outros eventos religiosos ao longo da região, como a adoração da cruz e procissão do enterro do Senhor, na igreja matriz de Paderne, no dia 19 (21h00) ou a eucaristia solene da Páscoa e procissão da ressurreição do Senhor em Portimão, com saída da igreja matriz no dia 21 (10h00).

Em abril, o guia destaca também o 7º Walking Festival Ameixial. Durante três dias (26, 27 e 28) vai poder caminhar, assistir a palestras, participar em workshops ou ainda desfrutar de animação musical neste evento integrado no projeto Algarve Walking Season.

No desporto, será tempo do Torneio Internacional de Patinagem de Velocidade Terras do Infante, de 5 a 7, em Lagos. Pelo terceiro ano consecutivo, Lagos será palco da Taça da Europa, com três dias de provas de patinagem de velocidade de grande qualidade, com equipas de várias partes do mundo.

Já em Quarteira, terá lugar uma das mais prestigiadas provas de triatlo em Portugal – o 2019 ETU Quarteira European CUP –, nos dias 27 e 28. O evento conta com cerca de 300 atletas estrangeiros de 35 países, mas também com os melhores triatletas nacionais. O Triatlo Internacional de Quarteira está inserido desde 2009 na Taça da Europa de Elites e Juniores e na Taça de Portugal.

Concertos de Dino D’Santiago, Viviane e Mário Laginha

Dino D’Santiago é cabeça de cartaz na música, num concerto marcado para o Teatro das Figuras, no dia 20. Para além do cantor quarteirense, o Algarve ouvirá este mês, no dia 5, em Albufeira, a cantora Viviane, que interpretará Piaf através da versatilidade da sua voz. Já nos dias 12 e 13, Faro recebe no Teatro Lethes (21h30) o 6º Festival Internacional de Blues de Faro, com participações de Li’l Twister, Little G Weevil, Guitar Not So Slim e os Budda Power Blues…

