Mais de 2 milhões de cigarros apreendidos em Castro Marim

O Destacamento de Ação Fiscal de Faro apreendeu ontem, dia 3 de março, 114 mil maços de cigarros (no total de 2 milhões e 280 mil cigarros) sem ostentarem qualquer estampilha fiscal, na fronteira de Monte Francisco, em Castro Marim.

“No âmbito de uma fiscalização rodoviária foi intercetado e fiscalizado um pronto-socorro, que se deslocava para Espanha, o qual rebocava duas viaturas. Os militares verificaram que uma das viaturas rebocadas continha uma quantidade avultada de maços de cigarros no seu espaço de carga, sem ostentarem qualquer estampilha fiscal”, revela a unidade de ação fiscal, acrescentando que “o condutor da viatura pronto-socorro, de 38 anos, foi constituído arguido, sendo indiciado pela prática do crime de introdução fraudulenta no consumo”.

A mercadoria apreendida apresenta um valor presumível de 513 mil euros, o que se traduz numa fraude ao Estado superior a 400 mil euros.

Na operação estiveram envolvidos 12 militares do Destacamento de Ação Fiscal de Faro, do Destacamento de Trânsito de Faro e do Destacamento Territorial de Tavira.