Mais de 20 crianças no Hospital de Faro com indícios de intoxicação

Pelo menos 22 crianças foram transportadas na quinta-feira para a unidade pediátrica do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em Faro, com indícios de intoxicação alimentar, confirmou a Lusa junto de várias fontes.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, estão “cerca de 22 crianças na pediatria do Hospital de Faro”, das quais “nove foram inicialmente transportadas” para aquela unidade hospitalar “e as restantes terão ido ter ao hospital por meios próprios”.

A Proteção Civil disse que o incidente ocorreu na Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos Dr. João Lúcio, na Fuseta, concelho de Olhão.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Pina, indicou que se trataria de uma situação de intoxicação alimentar.

O autarca acrescentou que o fornecimento das refeições à escola em questão é feito pela Cruz Vermelha Portuguesa. “Está contratualizado com eles”, completou.

A Lusa tentou contactar sem sucesso a delegação de Faro-Loulé da Cruz Vermelha.

Fonte do Hospital de Faro referiu que, até às 18:20, deram entrada naquela unidade de saúde “12 crianças, encontrando-se as mesmas em observação clínica”.

A mesma fonte referiu que até essa hora, e “de acordo com a primeira avaliação, não há nenhuma situação grave”.

O CDOS de Faro referiu também que no local estiveram duas ambulâncias da Cruz Vermelha, três do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e uma ambulância da Associação Humanitária de Bombeiros Faro-Cruz Lusa.

O alerta para esta ocorrência foi às 15:50, de acordo com a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

