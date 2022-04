Mais de 200 mil pessoas visitaram Fonte da Benémola

Entre abril de 2018 e o mesmo mês de 2022 passaram 244.536 pessoas pela Paisagem Protegida da Fonte da Benémola, no concelho de Loulé, anunciou a autarquia.

Estes dados foram recolhidos através de um sistema de contagem de visitantes, peões e ciclistas, instalado no local durante três anos.

Esta contagem foi uma parceria entre o município e a empresa Upnorth para “obter informações que contribuirão agora para perceber a importância deste espaço em termos de potencial turístico, melhorando a gestão do local, por exemplo no que diz respeito à periodicidade da recolha dos resíduos nas diferentes épocas do ano ou o reforço da vigilância por questões de segurança”, segundo o comunicado.

Estas informações serão tidas em conta em termos promocionais e na atração de novos projetos e investimentos para aquele local, “sempre enquadradas num desenvolvimento sustentável”.

Segundo os dados, é durante os meses de julho e agosto que se verifica um maior número de pessoas nesta paisagem protegida, além de se destacar também o mês de março e os fins de semana, especialmente o domingo de manhã.

“A precipitação e a temperatura não desmobilizam nem os peões nem os ciclistas neste local, segundo dados registados até ao momento”, acrescenta o município.

Os dados foram apresentados pela técnica municipal Clara Fernandes no III Fórum Cyclin’ Portugal, que decorreu nos dias 25 e 26 de março, em Castelo de Vide/Marvão.

“A divulgação dos valores naturais e culturais, bem como a sua preservação, são fundamentais para o desenvolvimento de um turismo mais sustentável no município. Para além de beneficiar as comunidades locais, a dinamização destes espaços permite ainda diversificar a oferta, levando à criação de emprego através do aparecimento de outro tipo de empresas de animação turística. Estes instrumentos como o contador de visitantes na Benémola ou o projeto Cyclin’ fazem parte desse caminho que estamos a construir”, salienta o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.