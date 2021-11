Mais de 300 pessoas levaram a candidatura Faro2027 a Lisboa

No domingo, 21 de novembro, mais de 300 “marafados” invadiram Lisboa para a entrega oficial do Livro de Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027, no Palácio da Ajuda.

Dezenas de cidadãos e cidadãs de Faro (e do Algarve), rumaram em comitiva até Lisboa, para entregar o Livro de Candidatura de Faro/Algarve a Capital Europeia da Cultura 2027, no Palácio da Ajuda (Ministério da Cultura).

A comitiva foi composta por dezenas de motards do Moto Clube de Faro e da Moto Malta Faro, entre os quais o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, pelos residentes da cidade, algarvios e por vários grupos recreativos que animaram a viagem e a chegada a Lisboa.

Segundo a organização, a ideia de ir em comitiva entregar o Bidbook quis mostrar ao júri que este é um “evento especial (…) apoiado por todos os cidadãos e cidadãs de Faro e do Algarve”, tal como afirmou Bruno Inácio, coordenador da Faro2027.







A Associação Filarmónica de Faro, o Grupo Folclórico de Faro, o Coral Ossónoba e o grupo de dança Urban Xpression, acompanharam a comitiva e fizeram deste um dia de festa e de celebração.

As associações e entidades que têm vindo a colaborar nos diversos projetos implementados no âmbito da Faro2027, também se fizeram representar, com o objetivo de sintetizar o espírito de comunidade e a participação que tem vindo a nortear o trabalho desenvolvido no processo de candidatura. Neste sentido, fala-se da Associação Doina Algarve, Associação Nossa Senhora dos Navegantes, Associação de Proteção à Rapariga e à Família, Refood Faro e Sociedade Recreativa Bordeirense.

A organização Faro2027 reforça que esta candidatura “não é apenas sobre cultura, é sobre muito mais! Ganhar o título de Capital Europeia da Cultura 2027 significa desenvolvimento social, ambiental e económico da cidade e da região. Esse desenvolvimento começa agora e será visível por mais 10 anos”.

Depois da cerimónia de entrega do Bidbook, no Palácio da Ajuda, Faro2027 levou 45 crianças apoiadas pela Associação Doina (Projeto Mudaki) e pela Associação de Proteção à Rapariga e Família ao MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, numa parceria que pretende afirmar Faro 2027, como uma candidatura inclusiva, onde todos têm acesso à cultura.

PUB