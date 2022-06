Mais de 40 vinhos medalhados em concurso algarvio

Cerca de 45 vinhos algarvios foram medalhados na XIV edição do Concurso de Vinhos do Algarve, que decorreu a 10 de junho no Convento de S. José, em Lagoa, anunciou a Comissão Vitivinícola do Algarve.

Foram medalhados 44 vinhos, 29 deles com medalhas de prata, 14 de ouro e o grande vencedor com a Grande Medalha de Ouro, o Vinhos Rosé Convento do Paraíso 2021, durante o Lagoa Wine Show.

Ao todo foram provados 143 vinhos do Algarve, de 32 produtores, que foram avaliados por 25 jurados.

De todos os vinhos medalhados com prata ou ouro, todos obtiveram uma pontuação superior a 88 pontos.

Este concurso tem como objetivo “a atribuição de distinções aos vinhos engarrafados do Algarve” e “estimular a produção de vinhos de qualidade, bem como promover os melhores vinhos produzidos na Região do Algarve”.