Mais de 450 atletas participaram no Trail do Moleiro no Monte Francisco

Mais de 450 atletas de várias nacionalidades participaram no domingo, dia 29 de maio, na primeira edição do Trail do Moleiro, no Monte Francisco, no concelho de Castro Marim.

A partida decorreu do polidesportivo do Campesino Recreativo Futebol, com duas provas competitivas e uma caminhada de lazer, com passagem por Castro Marim, proporcionando momento de adrenalina, convívio e amizade.

A organização ficou a cargo do Campesino Recreativo Futebol, com apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Castro Marim.