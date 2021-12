Mais de 4700 alunos algarvios inscritos na Escola Missão Continente

Mais de 4700 alunos de 30 escolas da região algarvia vão participar no programa educativo Escola Missão Continente, que pretende promover e sensibilizar a alimentação saudável, anunciou a empresa.

Esta iniciativa tem como objetivo a “promoção e sensibilização para a importância de uma alimentação saudável, um consumo mais consciente e estilo de vida ativo, através de várias atividades lúdicas, aulas especiais, desafios e outras surpresas para os alunos e professores envolvidos”.

Ao todo, vão participar 93 alunos do pré-escolar, 4057 do primeiro ciclo do ensino básico e 646 estudantes do segundo ciclo do ensino básico da região do Algarve.

A partir deste ano, este programa passa a abranger o pré-escolar e o segundo ciclo do ensino básico, com um total de 557 escolas inscritas a nível nacional, com 57.232 alunos, uma subia de 28% em comparação com o ano anterior.

O apresentador Francisco Garcia, a escritora de gastronomia Filipa Gomes e a jogadora de futebol da Seleção Nacional Feminina Jéssica Silva são os embaixadores oficiais deste programa.

Pela primeira vez, a Escola Missão Continente vai avaliar o impacto deste programa em 44 escolas durante quatro anos consecutivos, até 2025.

PUB