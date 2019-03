Mais de 50 empresas recrutam em mostra de emprego de Portimão

Mais de meia centena de empresas e instituições vão recrutar e apresentar a sua oferta formativa na “Start Work – Mostra de Educação, Formação Profissional, Empreendedorismo e Emprego”, que vai ter lugar, entre os dias 21 e 23 de março, no Portimão Arena

Nos próximos três dias, jovens e adultos a partir dos 13 anos podem ir à procura de um emprego ou começar a perspetivar hipóteses no mercado de trabalho da região algarvia.

Trata-se da quarta edição da “Start Work IV – Mostra de Educação, Formação Profissional, Empreendedorismo e Emprego”, que volta a reunir no Portimão Arena empresas e instituições públicas e privadas da região, com atendimento presencial aos visitantes.

Com mais de 50 expositores já confirmados, o AKI, Auchan, Leroy Merlin, Luna Hotels & Resorts, Martinhal Hotels & Resorts, McDonald’s, Grupo Pestana Hotel, Pingo Doce, Vila Galé Hotéis, Zoomarine, assim como a Universidade do Algarve, ISMAT, Instituto Piaget, DUAL – Qualificação Profissional, GNR, PSP ou SEF, são algumas das empresas e instituições que marcarão presença.

A mostra, que tem entrada gratuita e decorrerá entre as 10h00 e as 18h30 no dias 21 e 22 de março, e entre as 10h00 e as 17h00 no dia 23, visa promover a divulgação de ofertas de emprego e estágios profissionais, programas e medidas de apoio ao investimento, formação profissional, ensino secundário normal e profissionalizante e ensino superior, disponibilizadas por empresas e instituições de ensino públicas e privadas, politécnicas e universitárias existentes no município e região do Algarve…

