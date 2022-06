Mais de 60% dos portugueses querem trocar o automóvel pela bicicleta

Os portugueses (64%) querem substituir gradualmente o seu automóvel pela bicicleta, dos quais 55% assume que vai fazê-lo nos próximos anos, anunciou esta semana a plataforma Fixando.

No entanto, o perigo causado pelos carros, a inexistência de ciclovias e as distâncias demasiado longas estão na base do atraso desta mudança, indica um estudo da Fixando, feito entre 25 e 30 de maio a 827 inquiridos utilizadores da plataforma.

No inquérito, realizado a propósito do Dia Mundial da Bicicleta, que se assinalou no dia 03 de junho, 31% dos inquiridos afirmou utilizar frequentemente a bicicleta, com 70% destes a fazê-lo de forma lúdica e apenas 30% a utilizá-la para deslocações.