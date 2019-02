Mais de 60 jovens em missão de fé por Monchique

Monchique encontra-se a acolher, até 17 de fevereiro, 63 jovens no âmbito da “Missão País 2019”. Trata-se de uma semana promovida pela Missão País, uma organização católica que organiza as missões universitárias em várias faculdades nacionais, onde centenas de jovens partem em missão para testemunhar a fé e ajudar a população local. Monchique foi assim o concelho escolhido para receber os 63 jovens que durante uma semana vão estar no concelho.

Os estudantes instalaram-se em Monchique no passado dia 10 e, durante uma semana, divididos por grupos mais pequenos, põem-se ao serviço em diversas instituições (lares, hospitais, escolas, misericórdia, etc.), tentando ajudar no que puderem com a sua presença e testemunho.

Um ponto essencial desta missão é a iniciativa “porta a porta”, que consiste em ir, dois a dois, visitar habitações da população com o intuito de “evangelizar, ajudar as pessoas nas suas dificuldades ou até mesmo fazer apenas companhia”.

“Realiza-se sempre muita ação nas ruas das terras missionadas com cânticos e atividades diversas, procurando envolver as pessoas locais e mostrando-lhes a força e a disponibilidade da juventude em refletir Jesus Cristo”, salientam os responsáveis, frisando que o culminar da semana dá-se com um teatro e uma vigília de oração abertos à comunidade.