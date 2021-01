Mais de 60 operacionais dos bombeiros de Portimão vão ser vacinados

No início da próxima semana vão ser vacinados contra a covid-19 66 operacionais dos bomebeiros de Portimão, no âmbito da primeira fase do Programa Nacional de Vacinação para o coronavírus, anunciou a corporação algarvia.

Os elementos que serão vacinados pertencem ao Quadro Ativo e ao Quadro de Comando do Corpo de Bombeiros de Portimão e foram selecionados com base na avaliação do risco de contágio, ” considerando a exposição e cumprindo critérios de prioridade, uma vez que existe a disponibilidade imediata para corresponder a 50% do efetivo da estrutura operacional”, segundo o comunicado.

Os selecionados pertencem a equipas especializadas dedicadas ao transporte de casos positivos de covid-19, são elementos que tripulam ambulâncias de socorro e profissionais das brigadas de intervenção permanente, além de brigadas de descontaminação em risco biológico.

Os bombeiros de Portimão salientam ainda que “não estão incluídos neste processo de vacinação elementos dos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão, nem colaboradores das áreas administrativas ou logísticas, limitando-se a disponibilização de vacinas a Bombeiros em situação de atividade, de quem depende a resposta às inúmeras emergências no cumprimento das missões confiadas ao Corpo de Bombeiros de Portimão”.

