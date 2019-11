Mais de 600 pessoas nas “Caminhadas no Azinhal”

O programa “Caminhadas no Azinhal”, associado à Marcha-Corrida do Algarve, junto no passado domingo, dia 24, no Azinhal, Castro Marim, mais de 600 pessoas.

A realização periódica desta iniciativa tem procurado dinamizar os mercados mensais, no último domingo de cada mês, onde se encontram também os produtos da terra, com artesãos locais a trabalhar ao vivo na cestaria, renda de bilros ou empreita, artes e ofícios que representam esta aldeia da serra algarvia e que vão resistindo ao comércio e à industrialização. Os visitantes podem degustar os melhores produtos locais, desde o afamado mel, queijos de cabras e até às saudáveis frutas e legumes, havendo sempre uma animação musical cujas honras deste domingo foram feitas pelo Rancho Folclórico do Azinhal.

A Marcha-corrida é uma iniciativa do Plano Nacional de Marcha Corrida, Instituto Português do Desporto, Plano Nacional de Ética no Desporto e do Programa Nacional “Desporto Para Todos” e as “Caminhadas no Azinhal”, uma iniciativa da Câmara Municipal de Castro Marim e da Junta de Freguesia do Azinhal, com os apoios da Casa do Povo e do Rancho Folclórico do Azinhal.