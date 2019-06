Mais de 800 pessoas participam nas marchas de Portimão

A 20ª edição das Marchas Populares de Portimão vai reunir mais de 800 participantes – entre marchantes, coreógrafos e figurinistas – que vão participar nos grandes desfiles em quatro sextas-feiras, nomeadamente nos dias 7, 14, 21 e 28 de junho, sempre às 21h30.

A animação pautada pelos célebres desfiles com centenas de marchantes de quatro coletividades portimonenses evocarão a tradição das noites repletas de brilho, cor, música, dança, criatividade e emoção.

“Viva as Marchas!” é o mote deste ano das marchas populares, que regressam à rua nas três freguesias do município para os tradicionais desfiles, com a participação do Sporting Glória Ou Morte Portimonense, do CIRM – Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense, da Sociedade Recreativa Figueirense e da Marcha da Vila de Alvor. De referir que, este ano, a Marcha Infantil do Lar da Criança também irá participar com dezenas de crianças que, desde o mês de abril, se preparam para os desfiles agendados. O movimento associativo estará assim em massa para festejar as marchas no concelho, um evento que tem uma enorme adesão popular e que são vistas por milhares de pessoas.

O espírito de vizinhança também não faltará e, deste modo, Portimão convidou quatro marchas dos concelhos vizinhos a serem anunciadas brevemente.

Desfiles passam por todas as freguesias

Nesta edição, a novidade é a localização do primeiro desfile, que terá lugar no Portimão Arena, no dia 7 de junho.

O segundo desfile será no dia 14 de junho, às 21h30, onde os marchantes irão desfilar na zona ribeirinha de Alvor e nas ruas pitorescas da vila.

No dia 21 de junho, à mesma hora, é a vez do terceiro desfile das marchas populares no polidesportivo da Figueira, na freguesia da Mexilhoeira Grande.

O culminar desta grande festa será no dia 28 junho, na Praia da Rocha, com o percurso pela Avenida Tomás Cabreira, a começar no miradouro, passando pela Avenida Tomás Cabreira em direção à fortaleza de Santa Catarina e terminando na marina de Portimão com uma coreografia.

A par dos desfiles, a música também ecoará pelas ruas, fazendo de junho um mês em grande em Portimão.

Esta iniciativa é organizada pelo município de Portimão em conjunto com as freguesias de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande.