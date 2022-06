Mais de seis mil provas de vinhos feitas no Lagoa Wine Show

Na edição deste ano do Lagoa Wine Show foram feitas mais de seis mil provas de vinhos de todo o país, numa iniciativa que decorreu entre os dias 9 e 12 de junho, anunciou a autarquia.

Já considerada como “a melhor edição de sempre”, o evento foi visitado por milhares de apreciadores de vindo, que tiveram a oportunidade de assistir a show cookings, provar gastronomia de excelência e assistir a espetáculos musicais em dois palcos e “Fado à Janela”.

O evento contou com a participação de chefs como Bruno Augusto, Chef Executivo do Restaurante Tivoli Carvoeiro, Margarida Vargues, Chef do Restaurante Tertúlia Algarvia, Nuno Martins, Chef Executivo do Numa Restaurante e do sub-chef Ricardo Luz, do restaurante Al Sud em Odiáxere.

Ana Moura, Sangre Ibérico, Luís Trigacheiro e Sara Correia foram alguns dos convidados musicais que fizeram parte da programação.

“As expetativas para a edição do Lagoa Wine Show eram elevadas, devido ao enorme empenho do município e depois de dois anos de interregno, mas todas elas foram superadas dada a forma como decorreu o evento. Estamos muito orgulhosos, mas já a trabalhar arduamente para que o próximo evento, o Carvoeiro Black & White, seja também, um grande sucesso”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.