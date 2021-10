mais-de-uma-tonelada-de-haxixe-apreendida-na-ilha-de-faro

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR apreendeu na sexta-feira, dia 22 de outubro, 30 fardos de haxixe, num total de mais de uma tonelada, na praia da ilha de Faro, indicou a instituição em comunicado.

Foi no decorrer de uma ação de vigilância da fronteira marítima nacional, com recurso ao Sistema Integrado de Vigilância Comando e Controlo (SIVICC), que os operacionais detetaram uma embarcação suspeita que se aproximava da costa algarvia, em direção ao sul da Praia do Garrão, procedendo à monitorização permanente através dos meios marítimos da UCC para tentar intercetar a embarcação, que rumou para a praia da ilha de Faro.

Perante a presença da GNR, os suspeitos lançaram a carga à água, na Ria Formosa, e encetaram fuga, não tendo sido, até ao momento, localizados.

