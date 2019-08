Mais receitas, hóspedes e dormidas no primeiro semestre de 2019

Os proveitos do turismo no Algarve cresceram 7,9% na primeira metade do ano, enquanto o número de hóspedes aumentou 9,3% e as dormidas subiram 3,3%, em relação ao mesmo período de 2018. O mercado britânico contrariou os resultados dos últimos dois anos e voltou a crescer. O mercado italiano e brasileiro também surpreenderam

A atividade turística no Algarve registou sinais positivos no primeiro semestre de 2019. Os últimos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam um aumento de 7,9% nos proveitos totais (que atingiram os 431,3 milhões de euros). Mas não é tudo. Há igualmente a registar uma subida de 9,3% no número de hóspedes (com um total de 2,17 milhões hóspedes) e de 3,3% das dormidas (com um total de 8,62 milhões dormidas), face ao mesmo período de 2018.

Para estes resultados contribuíram quer o desempenho positivo do mercado interno, com mais 12,8% de hóspedes (total de 592 mil) e mais 11,3% de dormidas (total de 1,70 milhões dormidas de portugueses), quer o crescimento de turistas estrangeiros, com mais 8% de hóspedes (total de 1,58 milhões) e mais 1,5% nas dormidas (6,91 milhões de dormidas de não residentes)…

