Manuel Mestre é o candidato algarvio às legislativas pelo MPT

Manuel Mestre, de 51 anos, é o candidato do Movimento Partido da Terra (MPT) pelo círculo do Algarve nas eleições legislativas do próximo dia 30 de janeiro, anunciou o partido.

Ao longo dos últimos anos, Manuel Mestre fez parte da Assembleia Municipal de Faro e membro da Assembleia de Freguesia.

“Comprometo-me de forma clara e objetiva, a ser e a dar a minha voz pelo Algarve, defendendo de forma honesta, obstinada e intransigente os interesses da minha região, num contexto que se avizinha particularmente difícil para as economias familiares e empresariais”, refere o candidato em comunicado.

O combate à falta de mão de obra qualificada no Algarve, a falta de água, a regionalização, a luta contra o desperdício alimentar, o combate à desertificação do interior, a edificação de uma política de habitação mais acessível, a construção do Hospital do Algarve e a implementação de estratégias de limpeza na costa são alguns dos assuntos que fazem parte da ordem de trabalhos de Manuel Mestre.