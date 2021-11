Manutenção de três boias no canal de Olhão levada a cabo pela AMN

Os elementos da Autoridade Marítima Nacional (AMN) efetuaram, entre os dias 22 e 26 de novembro, uma ação de manutenção a três boias do canal de Olhão.

Esta ação de balizagem teve como objetivo efetuar a manutenção preventiva e corretiva do assinalamento marítimo naquela região e consequentemente garantir a segurança da navegação no canal, tendo a mesma ocorrido sob a coordenação da Direção de Faróis, da Autoridade Marítima Nacional.

Participou naquela ação uma equipa composta por elementos da Capitania do Porto de Olhão, faroleiros do Farol do Cabo de Santa Maria, um enfermeiro do Comando da Zona Marítima do Sul e elementos do Destacamento de Mergulhadores Sapadores n.º 2 da Marinha Portuguesa.

A Direção de Faróis é responsável pela manutenção de 242 mecanismos de ajuda à navegação, nas quais se incluem boias, balizas e farolins.

