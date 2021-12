“Mãos de Fátima” em Lagos despertaram curiosidade e são estudo caso  

O artigo científico aborda o simbolismo por de trás das manzeiras “Mão de Fátima” espalhadas pela cidade de Lagos, e foi criado no âmbito do programa “Verão com Ciência 2020 – Turismo Acessível e Inclusivo”, em que Lagos recebeu investigadores do Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-estar (CinTurs) e do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve.

O resultado da investigação teve por base o trabalho levado a cabo pela equipa da Universidade do Algarve, em que o município de Lagos foi escolhido como caso de estudo em Turismo Acessível, e foi divulgado na revista Journal of Accessibility and Design for All, publicação de Barcelona, referência nesta área. O artigo, intitulado “The symbolism of the door knocker “Hand of Fatima”: a proposal of sensory tourist experiences in the city of Lagos”, pode ser lido, em inglês, na íntegra em https://doi.org/10.17411/jacces.v11i2.324.

Enquanto entidade parceira do SusTowns, o município de Lagos envolveu-se desde o início neste projeto, em que 13 jovens investigadores desenvolveram trabalho de campo focado na análise do edificado, identificação de elementos notáveis de arquitetura popular, avaliação e proposta de rotas culturais, diagnóstico do potencial de Birdwatching e Bird by Ear na cidade, estudo sobre turismo de proximidade, entre outros temas.

Através desta ação pretendeu-se capacitar os estudantes investigadores para considerarem o turismo acessível e inclusivo transversalmente às suas atividades profissionais, bem como estimular a criação de novos produtos turísticos, mais de nicho e menos massificados.

Este projeto atendeu à Estratégia Turismo 2027 e em particular ao eixo Valorizar o Território e as Comunidades, que promove a regeneração urbana das cidades e regiões e o desenvolvimento turístico sustentável dos territórios, difundindo a necessidade de se desencadearem operações de regeneração urbana de centros históricos, urbanos, bem como a preservação da autenticidade e a promoção de um turismo acessível nas cidades.

